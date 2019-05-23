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Путин призвал экс-губернаторов помочь преемникам

19:56
  • четверг
  • 23 мая 2019

Президент России встретился с бывшими главами нескольких регионов

Владимир Путин принял в четверг группу бывших руководителей российских регионов, недавно сложивших свои полномочия. Президент регулярно встречается с ветеранами региональной политики, которые работали в качестве глав субъектов Федерации, сообщает "ТВ Центр".

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Накопленный административный и жизненный опыт позволяет им, как отметил Владимир Путин, продолжать деятельность на других уровнях управления. Во встрече участвовали бывшие главы республик Алтай и Калмыкия, а также губернаторы Кемеровской, Мурманской, Оренбургской и Челябинской областей.

"Конечно, хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в регионах, где вы работали в течение многих лет, выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они могли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан. Ну и самое-то главное, чтобы они, воспользовавшись тем, что и вами было сделано за последние годы, смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, в этих субъектах Российской Федерации. То есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами и работаем", - отметил Путин.

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