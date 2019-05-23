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"Театр абсурда": экс-министра Абызова оставили в СИЗО

18:02
  • четверг
  • 23 мая 2019

Находясь на свободе, бывший чиновник может скрыться или оказать давление на свидетелей

Бывший министр по вопросам открытого правительства России Михаил Абызов останется в СИЗО еще как минимум до 25 июля 2019 года. Решение о продлении ареста на два месяца вынес в четверг Басманный суд столицы.

По данным следствия, находясь на свободе, Абызов может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или продолжить заниматься преступной деятельностью. Как сообщает АГН "Москва", у экс-министра обширные связи, также имеется недвижимость за границей.

Сам Абызов в суде заявил о своей невиновности. "Все, что представлено сегодня в материалах дела - это все какой-то для меня абсолютно непонятный театр абсурда. Я не совершал преступления, в котором меня обвиняет следствие", - сказал он, выразив благодарность людям, которые поручились за него.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в квартире Абызова при обыске было найдено некое наркотическое вещество. Позже адвокат Александр Аснис заявил, что экс-чиновник в этом помещении никогда не проживал.

Михаил Абызов был задержан в конце марта по подозрению в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, экс-министр вместе с сообщниками похитил и вывел из страны крупную сумму денег.

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