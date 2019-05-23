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Характер сына вынудил принца Гарри и Меган Маркл раскошелиться

18:03
  • четверг
  • 23 мая 2019

Арчи оказался экстравертом

Супруга принца Гарри Меган Маркл решила переделать детскую комнату, когда получше узнала характер своего сына Арчи. 
Мать бросила Меган Маркл в трудный момент

Как пишет портал "7дней.ru", нынешний дизайн детской не соответствует характеру новорожденного. Комната выдержана в нейтральных серо-бежевых тонах, тогда как мальчик проявляет черты энергичного экстраверта. По мнению Меган Маркл, яркие цвета будут лучше подходить индивидуальности ее сына, которому еще не исполнилось и месяца.  

Портал пишет, что ремонтом детской займется дизайнер Вики Чарльз. Она принимала участие в реставрации Фрогмор-коттеджа, где поселились герцог и герцогиня Сассекские. Реставрация обошлась королевской казне в 3 миллиона фунтов (свыше 250 миллионов рублей). В прошлом Вики Чарльз обустраивала дома футболиста Дэвида Бекхэма и актера Джорджа Клуни. Во сколько обойдется ремонт детской, не сообщается, но очевидно, что речь идет о кругленькой сумме. 

Ранее журналистка Мелани Бромли, которая регулярно пишет о британской королевской семье, заявила, что принц Гарри потерял многих друзей после женитьбы на Меган Маркл. Анджела Леви, написавшая книгу о герцоге Сассекском, выразила мнение, что родные и друзья принца неоднозначно относятся к его жене, которую некоторые считают требовательной и неуживчивой. 

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына
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