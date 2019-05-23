Характер сына вынудил принца Гарри и Меган Маркл раскошелиться

Арчи оказался экстравертом

Супруга принца Гарри Меган Маркл решила переделать детскую комнату, когда получше узнала характер своего сына Арчи.

Как пишет портал "7дней.ru", нынешний дизайн детской не соответствует характеру новорожденного. Комната выдержана в нейтральных серо-бежевых тонах, тогда как мальчик проявляет черты энергичного экстраверта. По мнению Меган Маркл, яркие цвета будут лучше подходить индивидуальности ее сына, которому еще не исполнилось и месяца.

Портал пишет, что ремонтом детской займется дизайнер Вики Чарльз. Она принимала участие в реставрации Фрогмор-коттеджа, где поселились герцог и герцогиня Сассекские. Реставрация обошлась королевской казне в 3 миллиона фунтов (свыше 250 миллионов рублей). В прошлом Вики Чарльз обустраивала дома футболиста Дэвида Бекхэма и актера Джорджа Клуни. Во сколько обойдется ремонт детской, не сообщается, но очевидно, что речь идет о кругленькой сумме.

Ранее журналистка Мелани Бромли, которая регулярно пишет о британской королевской семье, заявила, что принц Гарри потерял многих друзей после женитьбы на Меган Маркл. Анджела Леви, написавшая книгу о герцоге Сассекском, выразила мнение, что родные и друзья принца неоднозначно относятся к его жене, которую некоторые считают требовательной и неуживчивой.

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына