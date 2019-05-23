В "Домодедово" после авиадебоша в самолете произошла трагедия

Мужчина, устроивший переполох, страдал психическим заболеванием

В московский аэропорт "Домодедово" вернулся самолет авиакомпании Red Wings, летевший в Симферополь. Это произошло из-за неадекватного поведения пассажира на борту.

Как только воздушное судно приземлилось, на борт прибыли полицейские. Они задержали правонарушителя. Оказалось, что он страдает психическим заболеванием.

При этом позднее произошла трагедия. Его передали бригаде врачей. Но в автомобиле медицинской службы он умер, сообщает ТАСС. Причина смерти неизвестна.