Сборная России с трудом обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ-2019 по хоккею

Подопечные Ильи Воробьева провели тяжелейший матч

Сборная России по хоккею обыграла команду США со счетом 4:3 и вышла в 1/2 финала чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

Россиян многие эксперты называют главным фаворитом этого турнира. На групповом этапе команда Ильи Воробьева выиграла у всех соперников, в том числе, у Швеции (7:4), Чехии (3:0) и Швейцарии (3:0).

А вот команда США потерпела разгромное поражение от Канады (0:3), зато выиграла у Германии (3:1) и по буллитам оказалась сильнее Финляндии (3:2).

В первом периоде игры Россия – США, хоккеисты "Красной машины" легко добились преимущества в две шайбы. На второй минуте счет открыл Никита Гусев. Затем свое слово сказал Михаил Сергачев. Первый период завершился в пользу сборной России – 2:0.

Однако во второй трети американцы забросили одну шайбу. Это сделал Брэди Шей. При этом в поте лица трудились вратари обеих команд. У России несколько раз не дал забить соперникам Андрей Василевский, а у США героически отбивался Кори Шнайдер.

Кульминация наступила в третьем периоде. Третью шайбу в самом начале забил Кирилл Капризов. Затем за США забросил Ноа Хэнифин. Тут же еще один гол от россиян. Это уже Михаил Григоренко отличился. В концовке матча надежду США подарил Алекс Дебринкэт. Американцы сняли с игры вратаря и добавили на площадку шестого полевого, но сравнять счет так и не смогли.

В параллельном матче сборная Канады выиграла у Швейцарии. Игроки "Кленовых листьев" на последней секунде сравняли счет с командой Швейцарии - 2:2. В овертайме они забросили третью шайбу.

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