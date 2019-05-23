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"Знали бы — не согласились": Порошенко обманул Украину с томосом

19:41
  • четверг
  • 23 мая 2019

Новая украинская церковь попала в зависимость от Константинопольского патриархата

Украинские священники не согласились бы на автокефалию, если бы знали содержание томоса заранее, заявил лидер украинских раскольников Филарет. По его словам, подробности документа они узнали только после Собора.

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В интервью изданию "Настоящее время", Филарет заявил, что украинская церковь так и не получила обещанную независимость. В нынешнем виде томос ставит Православную церковь Украины в такую же зависимость от Константинополя, в которой находится УПЦ Московского патриархата. Кроме того, украинцы не определены как паства Киевского патриархата.

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции, которые входят в Киевский патриархат, – то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", - пожаловался он.

Возмущен Филарет и запретом варить миро — масло, которое используется в таинстве миропомазания. Недовольство вызвала и процедура решения споров. Разрешать конфликты внутри церкви на Украине может только Константинопольский патриархат, говорится в документе. Он подчеркнул, что не отказывается от томоса, но выполнять его не собирается.

Досталось от Филарета Петру Порошенко. Уже бывший президент Украины, по словам почетного патриарха, обманул его при выдвижении кандидатуры митрополита Епифания. Филарет утверждает, что обещал не претендовать на пост предстоятеля в обмен на руководство церковью внутри Украины. При этом требовал этого Петр Порошенко вместе с Вселенским патриархом.


 

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