Рогозин рассказал о многоразовой ракете

Глава "Роскосмоса" анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями

Россия в ближайшее время начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в четверг с лекцией в МГУ.

"Это красивый "карандаш" такой, это ракета, которая будет состоять из в два с половиной раза меньшего количества деталей, она будет дешевле, ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть", - приводит его слова "Интерфакс".

Рогозин также рассказал, что начало строительства второй очереди космодрома "Восточный" и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" планируется на июнь этого года.

Ранее руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский рассказал, что в 2022 году в России пройдут испытания первой многоразовой возвращаемой космической ракеты. По его словам, речь идет о ракете сверхлегкого класса, которая будет способна вывести на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой до 600 килограмм.