Путин вручил государственные награды в Кремле

Россия, подчеркнул Владимир Путин, признательна тем, кто продвигает идеи мира и партнёрства в самых разных областях

Церемония вручения государственных наград прошла в четверг в Кремле. В Екатерининском зале собрались политики, учёные, врачи, деятели культуры и спорта, космонавты, лётчики, а также работники промышленности и сельского хозяйства. Приветствуя лауреатов - людей самых разных профессий - Владимир Путин сравнил их с одной большой командой, работающей на благо страны. Орденов были удостоены и несколько иностранных граждан.

В Екатерининском зале Кремля много узнаваемых лиц. Все они внесли огромный вклад в укрепление и развитие страны и теперь их заслуги отмечены на самом высоком уровне. Государственные награды вручает президент Российской Федерации Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

"Прежде всего, хочу всех вас поблагодарить, всем, кому сегодня будут вручены госнаграды за труд, высокие достижения, за верность России, за неравнодушное участие в жизни страны. Своими идеями и свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества. Уважаемые друзья! Вы добились впечатляющих высот. Я желаю вам новых успехов, здоровья, благополучия. И рад вас всех видеть", - отметил Путин.

Высшую награду - Орден Святого апостола Андрея Первозванного - глава государства вручил Валентине Матвиенко, как отметил президент, за мудрость, опыт и предельную ответственность. Председатель Совета Федерации призналась, что сильно волнуется.

Герой России космонавт Андрей Борисенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством". Он исполнил мечту детства – полетел в космос - и уверен: каждый может добиться своих высот. Орденом Александра Невского награждена и главный редактор телеканала RT и международного информагентства "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, который получил орден за заслуги перед отечеством Первой степени, в своей речи напомнил, что он в первую очередь математик - даже галстук надел соответствующий: с числом Пи.

Для мирового сообщества Россия теперь не только научная держава, но и футбольная. Президент ФИФА Джованни Инфантино, который прилетел в Россию на награждение, прерывает интервью, увидев Никиту Симоняна – лучшего бомбардира в истории "Спартака".

Владимир Путин вручил Инфантино орден Дружбы. А после церемонии, в личной беседе, поблагодарил за все, что глава ФИФА седлал для подготовки к чемпионату мира по футболу в России.

Государственные деятели, ученые, врачи, космонавты, спортсмены, работники промышленности и сельского хозяйства - всех в четверг объединил Екатерининский зал Кремля. Где по традиции два раз в год собираются выдающиеся люди современности.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".