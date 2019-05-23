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МИД призвал Британию отчитаться по делу Скрипалей

22:29
  • четверг
  • 23 мая 2019

Судя по всему, рассказать британской стороне нечего

Сергей Скрипаль впервые с марта прошлого года вышел на связь с родственниками в России. Бывший шпион, отравленный в британском Солсбери вместе с дочерью, позвонил своей племяннице Виктории. Правда, ясности в нашумевшее дело сообщение, оставленное на автоответчике, так и не внесло. Лондон уже больше года ведёт расследование, продолжая безосновательно обвинять в покушении российские спецслужбы. В четверг наш МИД в очередной раз призвал британцев отчитаться о проделанной работе.

Подробнее – в репортаже Александра Огородникова.

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