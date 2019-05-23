Джордж Мартин раскрыл дату выхода новой части книжной "Игры престолов"

Это предпоследняя книга серии

Писатель Джордж Мартин раскрыл завесу тайны над датой выхода очередной книги саги "Песнь льда и пламени", которая стала основой для популярного сериала "Игра престолов". Очередная часть серии должна появиться до июля 2020 года.

Мартин добавил, что если к моменту его визита в новозеландский Веллингтон, который должен состояться в июле 2020 года, книга"Ветра зимы" не будет закончена, то жители этой страны "могут взять его в плен и поселить в самой маленькой хижине на берегу озера из серной кислоты", где он будет писать без устали. Об этом сообщает ТАСС.

Книга "Ветра зимы" станет предпоследней в цикле. С момента выхода предыдущей книги из серии прошло восемь лет. Теперь поклонники саги ждут завершения.

Также Мартин не стал подробно рассказывать о том, что именно собирается опубликовать в книге. При этом он подчеркнул, что финал будет сильно отличаться от того, что все увидели в в сериале.

Ранее писатель прокомментировал финал сериала "Игры престолов". Он ответил на главный вопрос, который волнует всех фанатов вселенной Вестероса – будет ли книжная концовка отличаться от сериальной. "И да. И нет. И да. И нет. И да", - написал Мартин в своем блоге.

Также он признался, что не ожидал, что от сериала такой популярности. Сейчас ему немного грустно от того, что он закончился.

Последняя серия "Игры престолов" вышла в России 20 мая. С ее подробным описанием можно ознакомиться тут.