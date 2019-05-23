"Геммологи из России" украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже

Пострадала политик из Гвинеи

Несколько человек совершили кражу бриллианта в Париже. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Драгоценность украли у бывшего кандидата в президенты Гвинеи Мари-Мадлен Диубате. Она встретилась в отеле Warwick в восьмом округе Парижа с двумя людьми. Они представились геммологами из России, и отметили, что являются большими специалистами в области драгоценных камней. Мужчины должны были произвести оценку ее камня.

В итоге "эксперты" произвели оценку бриллианта. По их словам, стоимость камня равна 45 миллионам евро. После этого они предоставили Диубате сертификат, сообщает РИА Новости.

Но затем они подменили бриллиант, пока жертва аферы этого не видела, и отдали владелице коробочку с поддельным камнем. Позднее женщина поняла, что ее обокрали. Однако мужчинам к тому моменту уже удалось скрыться.

Инцидент произошел 20 мая. В среду открыто дело о совершении кражи в составе преступной группы. Теперь правоохранительные органы займутся изучением записей с камер видеонаблюдения.

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