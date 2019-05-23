Викторию Нуланд не пустили в Россию

Она оказалась в черном списке

Экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу. Таким образом она не смогла принять участие в конференции в Москве, на которую собиралась.

В МИД России сообщили, что экс-дипломату отказали в российской визе из-за того, что ее внесли в черный список. Перечень был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США, но нигде не публиковался.

Конференция была организована Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Это мероприятие проходило в Москве с 20 по 21 мая, пишет "Коммерсантъ".

Виктория Нуланд известна тем, что, в частности, посетила Майдан в Киеве во время протестов. Она раздала участникам манифестаций бутерброды. После прихода к власти Петра Порошенко дипломат всячески поддерживала прозападную политику на Украине, а также в Грузии и Молдавии. Кроме того, она выступала за санкции в отношении России. Нуланд покинула этот пост сразу после инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.

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