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Против Ассанжа в США выдвинули 17 новых обвинений

07:59
  • пятница
  • 24 мая 2019

Теперь ему грозит до 175 лет тюрьмы

США расширили список обвинений против Джулиана Ассанжа. В перечне - 17 новых пунктов. По каждому эпизоду ему грозит до десяти лет тюрьмы, а значит общий срок заключения, к которому Ассанжа могут приговорить в Штатах, составляет 175 лет.

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До сих пор американская сторона инкриминировала ему лишь попытку хакерской атаки на сети Пентагона. Наказание по этой статье - пять лет. Но адвокаты ожидали, что этим дело не ограничится. Так и вышло. Один из юристов австралийца заявил: "Фиговый листок - обвинение в компьютерном взломе - был убран".

На защиту Ассанжа встали представители журналистского сообщества по всему миру и целый ряд правозащитных организаций, отмечает "ТВ Центр". Сенатор от демократов Рон Уайден заявил, что преследование основателя Wikileaks будет иметь очень серьёзные последствия.

"Дело не в Джулиане Ассанже. Речь идёт об использовании закона о шпионаже для обвинения получателя и распространителя секретной информации. Я крайне обеспокоен прецедентом, который это может создать, потенциальной опасностью для работы журналистов и первой поправки"? – пояснил он.

Видео: Личные вещи Ассанжа отдали американцам

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