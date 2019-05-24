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В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

09:17
  • пятница
  • 24 мая 2019

Это уже третье за неделю нападение на пункт базирования

В Сирии российские военные отразили атаку на пункт базирования Хмеймим. Как сообщили в Минобороны, боевики выпустили четыре снаряда. Они были перехвачены и уничтожены нашими  средствами ПВО. Это уже третья за неделю атака из Идлибской зоны деэскалации. Мирные жители также регулярно подвергаются обстрелам.

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Тишина больничной палаты. Тяжёлое напряжение. Очередной медосмотр. Саммер, как настоящий мужчина, терпит. Но иногда сквозь сжатые зубы вырываются стоны боли.

"Я шёл по улице. Услышал свист и хлопок. Больше ничего не помню. Очнулся уже в больнице. Врачи говорят - жить буду. Но я знаю, что не смогу работать и кормить семью, как раньше", - сказал Саммер Срур.

У кровати рядом с больным - супруга и дочь. Теперь им придётся в прямом смысле поднимать на ноги главу семейства.

"У мужчины сломаны ноги, кисть правой руки пришлось ампутировать. Операция прошла успешно. Мы извлекли осколки. У него положительная динамика выздоровления", - сообщил врач-хирург госпиталя Алеппо Мухаммед Дааляля.

Район Хамдания. Именно здесь по ночам звучат разрывы снарядов. А в светлое время суток на тротуарах можно увидеть свежие следы крови. Боевики целят прямо в жилые дома.

"Вечером прилетела мина. Пострадал один мужчина и две женщины. Страшно. У меня двое детей. Я беспокоюсь за них больше, чем за себя", - рассказал Али Мактаби.

Дети с любопытством наблюдают за происходящим с балкона. При том, что мина прилетела в балкон по соседству. Следы артобстрелов повсюду. Разрушения, конечно, не такие масштабные, как во время блокады города, однако тактику боевики не меняют. Уничтожают в том числе инфраструктуру.

Видео: Российские военные отразили атаку террористов на "Хмеймим"

Своими целями боевики часто выбирают стратегические объекты. Снаряд попал в водонапорную башню. Без водоснабжения остался целый район.  Раньше, когда террористы были здесь, они использовали высотное строение как огневую точку.

Тяжелая артиллерия работает со стороны Идлиба. Из района, который находится в зоне деэскалации. Таким образом, незаконные бандформирования полностью игнорируют режим прекращения огня. Российский центр по примирению враждующих сторон ведёт мониторинг обстановки совместно с турецкими коллегами.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - 1, Латакия - 11, Хама - 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 случаев стрельбы", - говорится в сообщении центра.

Некоторые населенные пункты, по сообщениям центра, обстреливаются несколько раз в сутки. Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации продолжают работать пункты пропуска. Количество желающих по мирному коридору вернуться к мирной жизни остаётся высоким.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Алеппо. Сирия.

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