В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Это уже третье за неделю нападение на пункт базирования

В Сирии российские военные отразили атаку на пункт базирования Хмеймим. Как сообщили в Минобороны, боевики выпустили четыре снаряда. Они были перехвачены и уничтожены нашими средствами ПВО. Это уже третья за неделю атака из Идлибской зоны деэскалации. Мирные жители также регулярно подвергаются обстрелам.

Тишина больничной палаты. Тяжёлое напряжение. Очередной медосмотр. Саммер, как настоящий мужчина, терпит. Но иногда сквозь сжатые зубы вырываются стоны боли.

"Я шёл по улице. Услышал свист и хлопок. Больше ничего не помню. Очнулся уже в больнице. Врачи говорят - жить буду. Но я знаю, что не смогу работать и кормить семью, как раньше", - сказал Саммер Срур.

У кровати рядом с больным - супруга и дочь. Теперь им придётся в прямом смысле поднимать на ноги главу семейства.

"У мужчины сломаны ноги, кисть правой руки пришлось ампутировать. Операция прошла успешно. Мы извлекли осколки. У него положительная динамика выздоровления", - сообщил врач-хирург госпиталя Алеппо Мухаммед Дааляля.

Район Хамдания. Именно здесь по ночам звучат разрывы снарядов. А в светлое время суток на тротуарах можно увидеть свежие следы крови. Боевики целят прямо в жилые дома.

"Вечером прилетела мина. Пострадал один мужчина и две женщины. Страшно. У меня двое детей. Я беспокоюсь за них больше, чем за себя", - рассказал Али Мактаби.

Дети с любопытством наблюдают за происходящим с балкона. При том, что мина прилетела в балкон по соседству. Следы артобстрелов повсюду. Разрушения, конечно, не такие масштабные, как во время блокады города, однако тактику боевики не меняют. Уничтожают в том числе инфраструктуру.

Видео: Российские военные отразили атаку террористов на "Хмеймим"

Своими целями боевики часто выбирают стратегические объекты. Снаряд попал в водонапорную башню. Без водоснабжения остался целый район. Раньше, когда террористы были здесь, они использовали высотное строение как огневую точку.

Тяжелая артиллерия работает со стороны Идлиба. Из района, который находится в зоне деэскалации. Таким образом, незаконные бандформирования полностью игнорируют режим прекращения огня. Российский центр по примирению враждующих сторон ведёт мониторинг обстановки совместно с турецкими коллегами.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - 1, Латакия - 11, Хама - 6. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 случаев стрельбы", - говорится в сообщении центра.

Некоторые населенные пункты, по сообщениям центра, обстреливаются несколько раз в сутки. Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации продолжают работать пункты пропуска. Количество желающих по мирному коридору вернуться к мирной жизни остаётся высоким.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр". Алеппо. Сирия.

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