В Якутии на подрыв льда пустили тонну взрывчатки (видео)

Спасатели пытаются пробить затор на реке Колыма

В Якутии ледовый затор на реке Колыма угрожает новыми подтоплениями в городе Среднеколымск. Уровень воды поднялся выше критической отметки, передает "ТВ Центр".

МЧС подготовило пункты временного размещения на случай эвакуации. Затоплены дороги и придомовые территории в низменных участках. Закрыт местный аэропорт - под воду ушла взлетно-посадочная полоса. Спасатели пытаются пробить ледяной затор. Для расчистки реки уже использована тонна взрывчатки. Мониторинг ситуации ведется с помощью беспилотников. Выявлены еще три участка, где льдины заблокировали течение. Туда уже направлены саперы.

Удары стихия наносит и в других регионах. В Новосибирске, Барнауле, Кемерове после проливных дождей выпал град. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям. По прогнозам синоптиков, холодная погода с ливнями продержится до конца недели. В Алтайском крае ожидаются ночные заморозки. Там объявлено штормовое предупреждение.

Видео: мощный ливень размыл дороги в Амурской области (видео)

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен