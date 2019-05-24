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В Якутии на подрыв льда пустили тонну взрывчатки (видео)

08:42
  • пятница
  • 24 мая 2019

Спасатели пытаются пробить затор на реке Колыма

В Якутии ледовый затор на реке Колыма угрожает новыми подтоплениями в городе Среднеколымск.  Уровень воды поднялся выше критической отметки, передает "ТВ Центр".

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МЧС подготовило пункты временного размещения на случай эвакуации. Затоплены дороги и придомовые территории в низменных участках. Закрыт местный аэропорт - под воду ушла взлетно-посадочная полоса. Спасатели пытаются пробить ледяной затор. Для  расчистки реки уже использована тонна взрывчатки. Мониторинг ситуации ведется с помощью беспилотников. Выявлены еще три участка, где льдины заблокировали течение. Туда уже направлены саперы.

Удары стихия наносит и в других регионах.  В Новосибирске, Барнауле, Кемерове после проливных дождей выпал град. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям. По прогнозам синоптиков, холодная погода с ливнями продержится до конца недели. В Алтайском крае ожидаются ночные заморозки. Там объявлено штормовое предупреждение.

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