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Рука Москвы с грязью под ногтями? Австрийский скандал вызвал смех в России

09:54
  • пятница
  • 24 мая 2019

Бывшего вице-канцлера, который вел переговоры с "россиянкой в мини-юбке", назвали ограниченным человеком

В эфире программы "События 25-й час" обсудили "правый марш" в Европе, стартовавшие накануне выборы в Европарламент, а также политический скандал в Австрии. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА "Россия сегодня".

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"Ситуация австрийского скандала, наверное, даже смешна. Здесь явно не было российского участия, но тот факт, что Штрахе (бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе) принял за представителя России такую девушку в короткой юбке – это говорит о нем как об ограниченном человеке, неопытном, местами некомпетентном. В какой-то момент (на видео переговоров Штрахе с "россиянкой", которое ранее попало в Сеть – прим. ред.) он спрашивает: "А почему у девушки грязь под ногтями?" Видимо, приняли это за грязную руку Москвы", - сказала эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите ниже:

Видео репортажа о правительственном кризисе в Австрии:

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