Рука Москвы с грязью под ногтями? Австрийский скандал вызвал смех в России

Бывшего вице-канцлера, который вел переговоры с "россиянкой в мини-юбке", назвали ограниченным человеком

В эфире программы "События 25-й час" обсудили "правый марш" в Европе, стартовавшие накануне выборы в Европарламент, а также политический скандал в Австрии. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Вероника Крашенинникова, советник генерального директора МИА "Россия сегодня".

"Ситуация австрийского скандала, наверное, даже смешна. Здесь явно не было российского участия, но тот факт, что Штрахе (бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе) принял за представителя России такую девушку в короткой юбке – это говорит о нем как об ограниченном человеке, неопытном, местами некомпетентном. В какой-то момент (на видео переговоров Штрахе с "россиянкой", которое ранее попало в Сеть – прим. ред.) он спрашивает: "А почему у девушки грязь под ногтями?" Видимо, приняли это за грязную руку Москвы", - сказала эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите ниже:

Видео репортажа о правительственном кризисе в Австрии:

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