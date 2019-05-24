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Тимошенко жестко раскритиковала инициативу Зеленского

08:38
  • пятница
  • 24 мая 2019

Новый президент неправильно решает вопросы с Россией

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает проведение референдума по переговорам с Россией недопустимым.
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Политик отметила, что сам по себе референдум является "прекрасной идеей" для решения конфликтов, однако не в случае сложных российско-украинских отношений, пишет "Газета.Ru". Он не сможет учесть всех "нюансов, которых не видно извне".

Чтобы достичь мира на юго-востоке Украины, нужно проводить переговоры на международном уровне иметь сильную армию и усилить антироссийские санкции, уверена Тимошенко.

О возможности провести референдум по вопросу переговоров с Россией на счет кризиса в Донбассе и прочих "мирных договоренностей" ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле назвали подобные инициативы личным делом Киева.

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