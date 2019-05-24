Вся в отца: красавица-дочка Шейк растет копией Купера

Фото с прогулки опубликовано в Сети

В одном из парков Лос-Анджелеса папарацци подловили Ирину Шейк на прогулке с дочкой Леей. Снимки уже опубликованы в Instgram, на фан-странице модели.

На фото Ирина и Лея выглядят великолепно. Шейк надела джинсы и водолазку, а малышку нарядила в нежно-розовый костюм, который подчеркивал глазки Леи и золотистые кудри.

Народ пришел в восторг от кадров. Поклонники модели отметили, что ее дочь очень похожа на своего отца Брэдли Купера. "Какая красивая Леа просто ангел!!!!!! Любуюсь этой малышкой каждый раз", "Папины глаза, мамины губы", "Все таки папина дочка, вся в отца", - написали люди в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Малышке Лее чуть больше двух лет. И, как заметили поклонники пары, с каждым месяцем она все больше походит на Купера. От мамы-модели у девочки пока только идеальные наряды.

Отметим, что в середине мая СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась".

Позже эта информация была опровергнута. Оказалось, что Гага и Купер не виделись несколько месяцев. Более того, Брэдли заметили в парке с женой и дочкой. Все трое выглядели счастливыми.