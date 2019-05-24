"До слез": опубликованы трогательные кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Некоторые увидели в фотографиях певицы скрытый смысл

В интернете появились новые видео с брачной церемонии Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте, посвященном исполнителям.

Пользователи могут посмотреть момент обмена кольцами, совместный дуэт артистов, а также поедание свадебного торта и танцы под Верку Сердючку. "Так трогательно. до слез", "Пронесите это искреннее чувство долгие годы!!!", Детская мечта сбылась", - написали поклонники. (Орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред.)

Фанаты также вспомнили один из хитов дуэта 13-летней давности, в котором пелось, что им не быть вместе: "2006: как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости. 2019: люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут самые милые дети".

38-летний Потап и 32-летняя Настя Каменских должное время скрывали свои отношения и рассказали о своих чувствах только в день свадьбы, которая состоялась 23 мая в Киеве. Артистка поблагодарила своего избранника, что тот все это время оберегал их отношения от лишних глаз, слов, постов.

Многие фанаты еще на заре карьеры музыкантов подозревали, что Потап и Настя состоят в романтических отношениях. Однако нашлись и те, кто увидел во внезапной свадьбе другой знак – Настя Каменских беременна. Поводом к таким слухам стала фотография Насти, где она положила руку на живот, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Видео: танец Потапа и Насти Каменских