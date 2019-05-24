У Брэда Питта нашли страшную болезнь

Актер стремительно теряет вес

Брэд Питт стремительно худеет на фоне развода с Анджелиной Джоли. По данным National Enquirer, из-за стресса у актера возникла анорексия.

"Брэд в настоящее время весит около 160 фунтов (70 килограммов - прим.ред.), что слишком мало для человека его роста и телосложения. Он должен весить не менее 180 фунтов", - рассказал журналистам знакомый Питта, пожелавший остаться неназванным.

Долгий и трудный бракоразводный процесс вымотал артиста. С 2016 года, именно тогда Джоли выгнала Питта из дома, Брэд находится под давлением общественности - его обвиняли в избиении детей и алкоголизме. Чтобы хоть как-то отвлечься, актер ушел с головой в работу.

"Он трудится без перерыва, а ночи проводит в скульптурной студии или читает сценарии. В такой обстановке легко потерять счет времени и забыть о еде. Он также увлекся вейпингом, который подавляет аппетит", - посетовал друг Питта.

Не помогает справиться с нервным заболеванием даже личный повар. "Большая часть еды остается в контейнерах в холодильнике. Брэд много тренируется и гуляет, но ему действительно нужно начать есть и набрать вес", - отметил источник National Enquirer.

Официальных комментариев о здоровье артиста нет. Пресс-секретарь Питта сообщил, что долгий бракоразводный процесс просто утомил актера.

Напомним, Джоли подала на развод с Питтом в 2016-м, через два года после того, как они поженились. Свадьба звезд Голливуда прошла в принадлежащем им замке во Франции. До этого актеры жили вместе десять лет. У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей, в том числе трое усыновленных.

Брак распался из-за того, что супруги не пришли к согласию в вопросах воспитания наследников. Актриса обвинила мужа в алкогольной и наркотической зависимости и заявила, что он поднимал руку на наследников.