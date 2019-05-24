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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета

09:58
  • пятница
  • 24 мая 2019

Запуск несколько раз переносился

Корпорация SpaseX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink, которые раздадут глобальный интернет в космосе.

Запуск произошел с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Эта ракета стала самой тяжелой в истории подобных запусков, старт несколько переносили для перепроверок и из-за неподходящих условий погоды, пишет "Газета.Ru".

Операция прошла успешно, все 60 спутников уже подключились к интернету, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск. На данный момент происходит развертывание солнечной батареи.

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