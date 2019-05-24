SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета

Запуск несколько раз переносился

Корпорация SpaseX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink, которые раздадут глобальный интернет в космосе.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

Запуск произошел с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Эта ракета стала самой тяжелой в истории подобных запусков, старт несколько переносили для перепроверок и из-за неподходящих условий погоды, пишет "Газета.Ru".

Операция прошла успешно, все 60 спутников уже подключились к интернету, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск. На данный момент происходит развертывание солнечной батареи.