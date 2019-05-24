В США казнили серийного убийцу и насильника

За процессом наблюдала одна из жертв маньяка

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертный приговор, вынесенный 65-летнему серийному убийце и насильнику Роберту "Бобби" Джо Лонгу.

Ему ввели смертельную инъекцию прямо в тюрьме. С последним словом Лонг выступить отказался, а во время казни закрыл глаза, пишет "Газета.Ru". За процессом наблюдала одна из его жертв, которая после случившегося пошла работать в полицию.

Лонг в 80-х годах терроризировал жительниц побережья Тампа. На его счет как минимум семь убийств и 40 изнасилований. Поймать его удалось после того, как одна из жертв сумела сбежать и рассказать приметы насильника полиции.