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Раскрыто обидное прозвище дочери Кейт Миддлтон

10:26
  • пятница
  • 24 мая 2019

У слова "mignonette" есть два значения

Поклонники королевской семьи узнали, как четырехлетнюю дочку принца Уильяма и Кейт Миддлтон называют в семье. 

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Во время прогулки по саду на цветочной выставке в Челси принц Уильям, качаясь на качелях, обратился к маленькой Шарлотте необычным образом. "Mignonette", - сказал он дочке. Фанаты предположили, что принц случайно раскрыл домашнее прозвище принцессы. 

При этом появились разные версии значения этого слова. В переводе с английского "mignonette" означает "резеда", а с французского, на котором свободно говорит принц Уильям, - "маленький, сладкий и нежный". 

Не исключено также, что герцог Кембриджский произнес "been on here?" ("была здесь") с британским акцентом. Согласно самой странной теории, он назвал дочку "millionaire", то есть "миллионершей". Многие сочли, что такое прозвище звучит еще более грубо, чем "резеда". 

Ранее стали известны неприглядные факты из личной жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Журналист Эндрю Мортон сообщил со ссылкой на старых друзей супругов, что до замужества принц грубо обращался со своей возлюбленной и несколько раз с ней расставался, жалуясь на недостаток личной свободы. 

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