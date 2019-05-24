Перестрелка ФСБ с боевиками в Дагестане попала на видео

Бандиты первыми напали на сотрудников сил правопорядка

В Дагестане сотрудники ФСБ ликвидировали трех боевиков. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Преступники укрывались в нежилом частном доме в селении Султан-Янги-Юрт. Они первыми напали на сотрудников сил правопорядка. Ответным огнём бандитов нейтрализовали.

НАК в пятницу опубликовал видео перестрелки. На месте боестолкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

Видео репортажа про задержание экстремистов в Астрахани:

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