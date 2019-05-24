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Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

10:41
  • пятница
  • 24 мая 2019

На безналичную оплату действуют слишком дорогие тарифы

Цены в магазинах в ближайшее время могут заметно вырасти из-за высоких тарифов на безналичную оплату (эквайринг).

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В 2018 году ретейлеры недополучили 7,4 % прибыли из-за высоких ставок эквайринга. В этом году потери могут достигнуть 10%, пишет газета "Известия". Чтобы как-то возместить убытки, поднимут цены на продукты. Не исключено, что скидочная система станет менее привлекательной.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, безналичная оплата обходится в четыре раза дороже, чем наличная. В ближайшем времени малых и средний бизнес может отказаться от оплаты товаров картой.

Чтобы выровнять ситуацию, эквайеры должны снижать уровень своих тарифов. Ситуацией занимается Центробанк России.

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