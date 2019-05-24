"Метровагонмаш" оштрафуют на ₽1,5 млн за сбой на "серой" ветке

Вечером в четверг в тоннеле метро застряли поезда с пассажирами

Компания "Метровагонмаш" будет оштрафована на полтора миллиона рублей после аварии в столичном метро. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне вечером на Серпуховско-Тимирязевской линии из-за технической неисправности остановился состав. За сломанным локомотивом стала образовываться очередь из поездов. Чтобы не допустить сбоя работы всего метрополитена и не увеличивать затор, движение от "Савеловской" до "Алтуфьево" было остановлено на полчаса.

Застрявшие вагоны отбуксировали к ближайшим станциям. Около 500 человек были эвакуированы. Безопасности пассажиров ничего не угрожало. Экстренно были организованы дополнительные маршруты наземного транспорта. До 11 часов вечера проезд в автобусах был бесплатным.

Как сообщили в пресс-службе московского метрополитена, ответственность за поломку состава полностью лежит на его производителе.

Видео репортажа о ЧП на Большой кольцевой и Солнцевской линий метро:

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