В Москве стартовали Дни Псковской области

Специалисты представят свои достижения в сфере информационных технологий, образования, здравоохранения и туризма

В столице стартовали Дни Псковской области. В пятницу в Торгово-промышленной палате проходит выставка-презентация инвестиционного потенциала региона, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты представят свои достижения в сфере информационных технологий, образования, здравоохранения и туризма. Для обсуждения методов работы и обмена опытом будут организованы круглые столы. Накануне открылась выставка-ярмарка агропромышленных предприятий области и фотоэкспозиция, посвящённая достопримечательностям региона.

"Это уже второй регион в этом году, который приезжает в нашу столицу. И мы, конечно же, обратились на портале "Активный гражданин" к москвичам, чтобы они хотели вот в рамках дней региона в Москве. Большинство из них попросили организовать ярмарки. И вот как раз псковская делегация открывает выставку-ярмарку со своей продукцией. Я надеюсь, что москвичам она очень понравится", - заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.