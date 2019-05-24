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Объявлен куратор московской биеннале современного искусства

12:31
  • пятница
  • 24 мая 2019

В столице готовятся к проведению международной выставки

Подготовку к проведению VIII Московской международной биеннале современного искусства обсудили на пресс-конференции в столице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тема и участники - по-прежнему держатся в секрете, зато уже объявлено, что куратором выставки в этом году станет театральный режиссёр Дмитрий Черняков. Биеннале стартует с 28 октября. И проводится при поддержке Министерства культуры России. Запланировано около ста выставок. Пройдут также лекции и дискуссии. На пресс-конференции заявили, что в этот раз образовательная программа будет дополнена циклом документальных фильмов о творчестве художников XX века. Также у московской биеннале появился международный партнёр.

"Впервые у Московской биеннале появился серьезный международный партнер - галерея Альбертина. И это абсолютно не формальное, не скучное, а очень интересное и живое сотрудничество", - сказала президент Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

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