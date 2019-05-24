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До Польши еще 50 лет: Украину признали беднейшей страной региона

11:43
  • пятница
  • 24 мая 2019

Однако Всемирный банк нашел выход из ситуации

Украина остаётся одной из беднейших стран региона. Доклад о плачевной экономической ситуации в стране опубликовал Всемирный банк. Новые власти страны пока не могут прийти к компромиссам по многих вопросам. Один из них - переговоры с Россией.

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Насколько бурную деятельность развел новый президент Украины со своей администрацией, настолько же их действия выглядят сейчас несогласованными. Сначала политическую повестку дня взорвала новость, что официальный Киев готов вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией - мол, в столь противоречивом вопросе пускай народ решает. Такой была позиция администрации президента, но сам глава государства сказал - как отрезал.

- Владимир Александрович, будут переговоры с Россией?

- Нет.

И практически одновременно с этим опять глава администрации президента в прямом эфире на телевидении заявляет строго противоположное.

"Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос - когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно", - сказал глава администрации Зеленского Андрей Богдан.

Внутренние разногласия пока не преодолены, а Всемирный банк в самом начале правления нового президента опубликовал свой отчет о развитии и перспективах Украины. И они не особо радужные. По данным организации, экономика страны хоть и показывает рост, но до сих пор находится ниже дореволюционного уровня. Украина - одна из беднейших стран в регионе. При существующем уровне эмиграции и без того медленные темпы развития могут вообще остановиться.

"При существующих темпах экономического роста Украине понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши. Если темпы роста производительности на Украине и темпы поступления инвестиций останутся на низком уровне, что наблюдается в последние годы, то в среднесрочной перспективе темпы роста экономики могут замедлиться до нуля", - говорится в документе организации. Одним из выходов Всемирный банк видит в тотальной приватизации госпредприятий и уменьшении роли государства в экономике.

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В жизнь страны после избрания Владимира Зеленского вновь врывается олигарх Игорь Коломойский. Будучи при Порошенко, по сути, в изгнании, он теперь смело рассуждает о своих перспективах. Открыто делится планами по возврату отобранного командой Порошенко крупнейшего банка Украины "Приватбанка". И если не всей компании, то хотя бы вернуть свои потерянные два миллиарда долларов в переводе на гривны.

"Засчитайте мне мои 50 миллиардов, у вас там 160. Дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210. Отдайте мои 24% - ну, и разойдемся, будем вместе сосуществовать", - заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Олигарх рассказал, что своего протеже - Владимира Зеленского - с инаугурацией поздравил скромно, отправил SMS. Виделся с Гройсманом и Аваковым. А вот с Порошенко встречаться даже не планирует. Точек соприкосновения нет.

"Я для него реально враг. А он для меня нет. Почему? Потому что я помешал ему избраться. Был одним из тех, кто помешал ему избраться. Как? Что я помогал Зеленскому, что я помогал Тимошенко, что я помогал другим. Что я декларировал, что я помогаю всем, кто против него. Да, я помогал. Но то, что ты помог на рубль, тебе потом посчитают, что было на миллион", - разоткровенничался Коломойский.

По словам предпринимателя, сейчас у него очередной проект. Он активно проводит консультации с бизнесменами-компаньонами по созданию новой политической силы на Украине. Видимо, чтобы успеть к досрочным парламентским выборам. Планы Зеленского и Коломойского пока во всем совпадают.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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