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Новые обвинения Ассанжу назвали глобальной угрозой для СМИ

12:00
  • пятница
  • 24 мая 2019

175 лет вместо 5 - такой тюремный срок теперь грозит основателю Wikileaks

Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. До вчерашнего дня власти США инкриминировали основателю Wikileaks лишь попытку хакерской атаки на сети Пентагона. Теперь американская сторона выдвигает новые обвинения. В перечне - 17 пунктов. Каждый предусматривает до десяти лет тюремного заключения. Международный Комитет защиты журналистов назвал ситуацию глобальной угрозой для СМИ.

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян:

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