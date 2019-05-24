"Виден животик": свадебные снимки выдали Настю Каменских

Фанаты пожелали звездной паре здоровых детей

Поклонники украинской певицы Насти Каменских, которая недавно вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа), заподозрили ее в беременности.

Интернет-пользователи увидели на свадебных снимках, что с некоторых ракурсов Настя Каменских кажется то ли пополневшей, то ли беременной. "Виден животик", "Живот округлился", "Она беременна", "Надеюсь, через месяцев пять-шесть родится малыш" - пишут в Сети любопытные фанаты.

Один из самых частых вопросов, которые стали задавать певице в Instagram после свадьбы, касается ее положения: "Вы беременны?" Масла в огонь подлила недавняя фотография звезды, которая положила руку себе на живот. Многие поклонники украинского дуэта желают молодым счастья и здоровых детей.

Напомним, что Настя и Потап, которые работают вместе с 2006 года, скрывали свои романтические отношения до самой свадьбы. Новость о свадьбе некоторые фанаты даже восприняли как фейк или пиар. Бракосочетание музыканты отметили 23 мая в киевском ресторане. На торжество собралось около ста человек.

Видео: танец Потапа и Насти Каменских