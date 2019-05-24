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Кончик шаурмы признали вредным для здоровья

10:59
  • пятница
  • 24 мая 2019

Советы диетолога по уличному фастфуду

Шаурма считается полезным перекусом, так как в ней есть необходимые для здоровья человека продукты: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.
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Главное – попросить повара не добавлять много масла в блюдо, а также стараться выбрасывать кончик шаурмы, поскольку в нем содержится большое количество теста, сообщает газета "Известия" со ссылкой на РИА Новости. Диетологи советуют есть только основную часть ролла.

"Если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете все необходимое – белок, углеводы и клетчатку", - отметил врач Сергей Обложко.

Для перекуса также не стоит сбрасывать со счетов рестораны быстрого питания. В них можно брать салаты и, например, "куриные запчасти", советует диетолог.

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