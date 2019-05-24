"Пилоты спят, самолет падает": видео дебоша пассажира перед смертью

В причинах смерти разбирается следствие

Пассажиры рейса Москва — Симферополь авиакомпании компании Red Wings сняли на видео дебош одного из пассажиров.

Со слов девушки-пассажирки, сначала мужчина избил свою подругу, потом несколько раз ударил телефоном соседа, а затем начал кричать, что "пилоты спят, а самолет падает", пишет РИА Новости.

Дебошира пришлось связать и по возвращению в столичный аэропорт "Домодедово" передать медикам. Однако он скончался в машине скорой помощи от острой сердечной недостаточности.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Видео: 65-летняя пенсионерка-дебошир в отделении полиции