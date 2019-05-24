Новый вид SMS-мошенничества угрожает россиянам

Сообщения с кодами могут лишить денег

Сотрудники ряда банков начали запрашивать у своих клиентов коды из SMS-сообщений для подтверждения личности, однако это небезопасно, поскольку ситуацией могут воспользоваться мошенники.

К такому выводу пришла газета "Коммерсант". Есть риск, что нововведение изменит "шаблон поведения" клиента и он решил, что говорить год из SMS – норма. В свою очередь мошенники могут звонить с поддельных банковских номеров, из-за чего их трудно распознать.

"Есть риск, что отдельные граждане сочтут называние кода из SMS сотруднику банка нормой и будут делать то же самое и при звонке якобы из банка, а в реалии – от мошенников", - рассказал собеседник издания.

Издание напоминает, что код из SMS нельзя никому называть, даже сотруднику банка. Исключение составляет только тот случай, когда клиент находится непосредственно перед работником кредитной организации.