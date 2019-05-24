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"Это был великий человек": скончалась историк Наталия Басовская

11:27
  • пятница
  • 24 мая 2019

Коллеги считали ее незаменимой

Советский и российский историк Наталия Басовская скончалась на 79-м году жизни. 

О кончине Басовской рассказала декан факультета журналистики РГГУ Наталья Макарова. "Светлая память. Это был великий человек, который воспитал такую плеяду учеников, специалистов. Просто уникальный человек", - цитирует ее "Эхо Москвы".  

Дочь Басовской подтвердила эту информацию.   

"Это очень талантливый, ярчайший презентатор истории, - сказал журналист и историк Николай Сванидзе. - Она и исследователь, и человек, который очень красиво, глубоко и точно говорил про свою любимую науку. Это огромная потеря, и человеческая, и профессиональная. Басовская совершенно незаменима". 

Басовская специализировалась на истории Средневековья. Она читала лекции в историко-архивном институте РГГУ. С 70-х годов историк стала часто выступать на телевидении и радио. В последние годы она вела передачи "Не так" и "Все так" на "Эхе Москвы". 

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