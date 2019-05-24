"Это был великий человек": скончалась историк Наталия Басовская

Коллеги считали ее незаменимой

Советский и российский историк Наталия Басовская скончалась на 79-м году жизни.

О кончине Басовской рассказала декан факультета журналистики РГГУ Наталья Макарова. "Светлая память. Это был великий человек, который воспитал такую плеяду учеников, специалистов. Просто уникальный человек", - цитирует ее "Эхо Москвы".

Дочь Басовской подтвердила эту информацию.

"Это очень талантливый, ярчайший презентатор истории, - сказал журналист и историк Николай Сванидзе. - Она и исследователь, и человек, который очень красиво, глубоко и точно говорил про свою любимую науку. Это огромная потеря, и человеческая, и профессиональная. Басовская совершенно незаменима".

Басовская специализировалась на истории Средневековья. Она читала лекции в историко-архивном институте РГГУ. С 70-х годов историк стала часто выступать на телевидении и радио. В последние годы она вела передачи "Не так" и "Все так" на "Эхе Москвы".