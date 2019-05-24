Пережившего насилие Василия Степанова лечат гадалки и знахарки

Звезду "Обитаемого острова" подкосил неудачный роман

Стали известны новые подробности жизни актера Василия Степанова, который живет с мамой и по полгода проводит в психиатрической клинике.

Основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов, который раньше работал со звездой "Обитаемого острова", рассказал, что актер сильно разочаровался в мире кино. Это произошло якобы после того, как молодой человек пережил домогательства на работе.

"Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к гомосексуальному контакту. После пережитого стресса, думаю, Василия и увезли в психиатрическую клинику, где у него диагностировали шизофрению", - цитируют Чибисова "Дни.ру".

По его словам, психику артиста расшатал и неудачный роман с девушкой. "У него случилась глубочайшая депрессия, мама возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам, - рассказал он. - Но особого эффекта не было - приступы возникали все чаще, он находился в тяжелейшей депрессии. Например, мог днями просто лежать на кровати и апатично смотреть в одну точку".

Кирилл Чибисов также сообщил, что история с падением Степанова из окна, о которой СМИ писали в 2017 году, была пиар-акцией, организованной знакомой актера.

Еще Чибисов поведал, что Василий Степанов так и не избавился от картавости, хотя на его официальном сайте говорится об обратном. Из-за этого дефекта речи Степанова в "Обитаемом острове" озвучивал актер Максим Матвеев. "Хотя, на мой взгляд, у него огромный актерский потенциал, потому что такой типаж - сладких белокурых крашенных ангелов - девочки очень любят", - заявил Чибисов.