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Пережившего насилие Василия Степанова лечат гадалки и знахарки

12:10
  • пятница
  • 24 мая 2019

Звезду "Обитаемого острова" подкосил неудачный роман

Стали известны новые подробности жизни актера Василия Степанова, который живет с мамой и по полгода проводит в психиатрической клинике. 
"Инвалид по мозгу": как Василий Степанов живет с шизофренией

Основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов, который раньше работал со звездой "Обитаемого острова", рассказал, что актер сильно разочаровался в мире кино. Это произошло якобы после того, как молодой человек пережил домогательства на работе. 

"Как судачат в тусовке, один из самых известных режиссеров в стране лез к нему в трусы и пытался склонить к гомосексуальному контакту. После пережитого стресса, думаю, Василия и увезли в психиатрическую клинику, где у него диагностировали шизофрению", - цитируют Чибисова "Дни.ру"

По его словам, психику артиста расшатал и неудачный роман с девушкой. "У него случилась глубочайшая депрессия, мама возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам, - рассказал он. - Но особого эффекта не было - приступы возникали все чаще, он находился в тяжелейшей депрессии. Например, мог днями просто лежать на кровати и апатично смотреть в одну точку". 

Кирилл Чибисов также сообщил, что история с падением Степанова из окна, о которой СМИ писали в 2017 году, была пиар-акцией, организованной знакомой актера. 

Еще Чибисов поведал, что Василий Степанов так и не избавился от картавости, хотя на его официальном сайте говорится об обратном. Из-за этого дефекта речи Степанова в "Обитаемом острове" озвучивал актер Максим Матвеев. "Хотя, на мой взгляд, у него огромный актерский потенциал, потому что такой типаж - сладких белокурых крашенных ангелов - девочки очень любят", - заявил Чибисов. 

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