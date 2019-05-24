Что он несет?! 15 слов, которые не понять без интернета

Слова, создающие ритм современного мира

В пятницу, 24 мая, россияне отмечают День славянской письменности. 11 веков назад Киевская Русь приобрела свою азбуку, ставшей основой русского языка. С тех пор он претерпел большие изменения и продолжает трансформироваться. Одни относятся негативно к засилью "иностранщины" в русской речи, другие умело ею пользуются. Однако стоит признать одно: обновление языка - неизбежный процесс. TВЦ.RU собрал несколько новых слов 2018-2019 годов, которые вошли в нашу речь, и имеют все шансы надолго закрепиться.

Байтить – (англ. to bite one’s style – копировать чей-то стиль) – перенимать чью-то манеру разговаривать одеваться, краситься.

Бинджвотчинг (англ. binge – запой и watch – смотреть) - безудержный просмотр сериалов. Например, подождать, когда выйдут все серии сезона, а затем посмотреть их за один присест.

Бодишейминг (англ. body –тело, shaming – стыдить) – критика человека за лишний вес и прочие особенности тела.

Диджитал детокс (англ. digital detox – цифровое очищение) – сознательный отказ или отдых от телефона, компьютера, планшета, социальных сетей и прочих гаджетов.

Зашквар (сленг) – это позор, то что неприлично делать, либо то, что уже устарело.

Инфлюэнсер (англ. influence — "влиять") – человек, который посредством социальных сетей имеет влияние на свою аудиторию, к чьему мнению прислушиваются.

Колдбрю (англ. cold brew - холодное заваривание) - это кофе, приготовленный методом холодного настоя. Он заваривается при низкой температуре в течение нескольких часов. Такой кофе не теряет свою насыщенность и помогает в жару.

Поке (гав. poke — нарезать, резать на куски) – набирающее популярность в кафе и ресторанах гавайское блюдо, где все ингредиенты нарезаны кубиками.

Рофлить – смеяться, кататься по полу от смеха. Образовано от аббревиатуры ROFL - Rolling On Floor Laughing.

Свайпить (англ. swipe – сдвигать) – это движение по экрану телефона, не отрывая пальца. Обычно это слово используется, когда человек листает ленту Instagram или сдвигает фотографии в Tinder.

Спойлер (англ. spoiler - преждевременно раскрытая информация) – пересказ книги, фильма, сериала с раскрытием основной интриги.

Сторис (англ. stories – истории) – это функция, которая позволяет выкладывать короткие видео, фотографии, анимацию в социальных сетях, которые автоматически удаляются через 24 часа.

Флексить (англ. flex – сгибать) - выпендриваться, показывать всем свой достаток, достижения, попытка произвести впечатление. Еще у этого слова есть значение раскачиваться в ритм какого-нибудь трэка.

Хайпожор (англ. hype - шумиха и русского слова "жрать") – это человек, который паразитирует на популярной теме, пытаясь выжать из нее максимум для себя.

Чилить (англ. chill – прохлада) – это пассивный отдых. Под категорию подходят "ничегонеделанье", просиживание времени в интернете, занятия ерундой. Синонимы: валять дурака, бить баклуши, плевать в потолок.