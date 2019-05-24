Тереза Мэй объявила о своей отставке

Она оставит должность премьер-министра Британии 7 июня

Тереза Мэй приняла решение об отставке. Она покинет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии 7 июня, передает Reuters.

"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии", - сказала заявила Мэй, стоя на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит.

Премьер отметила, что продолжит выполнять обязанности главы кабмина, пока ей не найдут замену в партии. Выборах нового лидера тори проведут в течение недели после отставки Мэй.

Отставка Терезы Мэй стала неизбежной после непринятия правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода Британии из Евросоюза. По информации Би-би-си и газеты The Daily Telegraph, многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке после того, как Мэй пообещала депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку с ЕС.

По информации источников Би-би-си в правительстве, это вызвало настоящий шок у некоторых министров, так как на заседании кабмина по теме Brexit такая возможность не была одобрена.