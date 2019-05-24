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Танцы полуголых выпускников вызвали скандал во Владивостоке

12:47
  • пятница
  • 24 мая 2019

Ребят ждет разъяснительная беседа, а директора - увольнение

Появились противоречивые сведения о том, какие последствия вызвала скандальная вечеринка выпускников на территории школы №74 во Владивостоке. 
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23 мая выпускники школы устроили костюмированный праздник, во время которого они танцевали, разбрасывали разноцветные краски и распылили огнетушитель. Несколько юношей надели шорты с подтяжками на голое тело и маски с заячьими ушами, а одна из девочек - полицейскую форму. Еще один парень пришел на вечеринку в куртке с надписью "ОМОН" и игрушечным пистолетом.  

24 мая РИА Новости сообщило, что в школе началась внутренняя проверка, а директор Галина Пугина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Между тем агентство VladNews узнало, что Пугина пока не планирует увольняться. "Никуда я еще ничего не написала. Просто такое состояние, что очень сложно работать", - заявила женщина. 

"Уже сейчас можно точно сказать, что случай произошел не во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, а накануне. Вместе с тем подобное поведение учеников на территории школы недопустимо", - сообщил представитель департамента образования и науки региона. Ожидается, что со всеми участниками вечеринки и их родителями будет проведена разъяснительная беседа. 

Ранее сообщалось, что мэр Владивостока, поздравляя выпускников с окончанием школы, отправил их в "последний путь". 

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