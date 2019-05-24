Самые нелепые фото Терезы Мэй

Тереза Мэй покидает пост премьер-министра Великобритании. Она запомнится не только торгом по выходу королевства из ЕС, но и странными танцами и неоднозначными нарядами.

Тереза Мэй подала в отставку с поста премьер-министра Британии. Даунинг-стрит она покинет уже 7 июня. Причиной отставки стали разногласия по выходу Великобритании из Евросоюза. Мэй стала одним из самых неоднозначных британских премьеров. Ее критиковали не только за политику, но даже за внешний вид и манеру держаться на публике.

Еще в 2016 году, когда она только заняла кресло премьера, многие отмечали ее экстравагантный стиль в одежде. Особого внимания удостоились лодочки с леопардовым принтом и высокие лакированные ботфорты на приеме у королевы.

О себе Мэй говорила, что не особо любит публичность. "Я не показной политик, я не участвую в телевизионных шоу", - заявляла британский премьер. Подтверждением этого стали многочисленные танцы, которые общество охарактеризовало не иначе как "нелепые". Скованные и неуверенные движения одного из влиятельнейших политиков мира вызывали усмешки и откровенные издевки.

Насмехался весь мир и над ее попытками соблюдать строгие правила британского этикета. Летом 2018 года общественность поразил странный реверанс Мэй перед принцем Уильямом. "Я на 41 год младше, но такой выпад бы не потянул", - писал тогда один из пользователей соцсетей. Смех едва сдержал даже сам наследник престола.

Отдельного внимания удостоилась мимика Терезы Мэй. Хотя вероятно, что в многочисленные подборки, высмеивающее британского премьера, попали просто не очень удачные фотографии.

При этом коллеги Терезы Мэй отзываются о ней, как об очень трудной женщине. "Она как тигрицы дерется в своем углу", - говорил один из ее соратников на условиях анонимности. Другой называл ее занудной и надоедливой собеседницей, из которой за обедом сложно вытянуть пару слов.

Однако друзья клянутся, что Мэй совсем другая. Якобы она обожает бывать в обществе, любит ходить по гостям и болтать об одежде.