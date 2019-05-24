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Самые нелепые фото Терезы Мэй

13:37
  • пятница
  • 24 мая 2019

Тереза Мэй покидает пост премьер-министра Великобритании. Она запомнится не только торгом по выходу королевства из ЕС, но и странными танцами и неоднозначными нарядами.

Тереза Мэй подала в отставку с поста премьер-министра Британии. Даунинг-стрит она покинет уже 7 июня. Причиной отставки стали разногласия по выходу Великобритании из Евросоюза. Мэй стала одним из самых неоднозначных британских премьеров. Ее критиковали не только за политику, но даже за внешний вид и манеру держаться на публике.

 

Еще в 2016 году, когда она только заняла кресло премьера, многие отмечали ее экстравагантный стиль в одежде. Особого внимания удостоились лодочки с леопардовым принтом и высокие лакированные ботфорты на приеме у королевы.

 

О себе Мэй говорила, что не особо любит публичность. "Я не показной политик, я не участвую в телевизионных шоу", - заявляла британский премьер. Подтверждением этого стали многочисленные танцы, которые общество охарактеризовало не иначе как "нелепые". Скованные и неуверенные движения одного из влиятельнейших политиков мира вызывали усмешки и откровенные издевки.

 

Насмехался весь мир и над ее попытками соблюдать строгие правила британского этикета. Летом 2018 года общественность поразил странный реверанс Мэй перед принцем Уильямом. "Я на 41 год младше, но такой выпад бы не потянул", - писал тогда один из пользователей соцсетей. Смех едва сдержал даже сам наследник престола.

 

Отдельного внимания удостоилась мимика Терезы Мэй. Хотя вероятно, что в многочисленные подборки, высмеивающее британского премьера, попали просто не очень удачные фотографии.

 

При этом коллеги Терезы Мэй отзываются о ней, как об очень трудной женщине. "Она как тигрицы дерется в своем углу", - говорил один из ее соратников на условиях анонимности. Другой называл ее занудной и надоедливой собеседницей, из которой за обедом сложно вытянуть пару слов.

 

Однако друзья клянутся, что Мэй совсем другая. Якобы она обожает бывать в обществе, любит ходить по гостям и болтать об одежде.

 

 

Главное сегодня
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй делает "реверанс Голлума"
Тереза Мэй делает "реверанс Голлума"
Тереза Мэй делает "реверанс Голлума" перед принцем Уильямом и Кейт Миддлтон
Тереза Мэй делает "реверанс Голлума" перед принцем Уильямом и Кейт Миддлтон
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Макет Терезы Мэй
Макет Терезы Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй делает "реверанс Голлума"
Тереза Мэй делает "реверанс Голлума"
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Туфли Терезы Мэй
Туфли Терезы Мэй
Самые нелепые фото Терезы Мэй
Самые нелепые фото Терезы Мэй
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