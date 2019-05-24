Квартиру Фриске продадут за бесценок

Родные певицы продолжают выплачивать долг

Родственники Жанны Фриске могут продать ее двухкомнатную квартиру на Красной Пресне, чтобы погасить долг перед благотворительной организацией "Русфонд".

Скончавшаяся от рака певица владела квартирой площадью 90 квадратных метров в элитной новостройке. В свое время Жанна Фриске наняла дизайнеров и отремонтировала квартиру по своему вкусу. По данным "Комсомольской правды", эту недвижимость выставят на торги ради окончательного погашения долга перед "Русфондом".

Риэлтор Александр Невзоров предположил, что стоимость квартиры Фриске с учетом ее расположения и ремонта может доходить до 30 миллионов рублей. Однако привлекательность квартиры упала после того, как суд наложил на нее арест. "Квартира будет выставлена с дисконтом в 5-10% от рыночной цены. Есть сроки продажи и график понижения цены. Если в течение двух месяцев не найдется покупатель, цену снизят еще на 15%… В итоге квартира может быть продана на треть, а то и вполовину дешевле ее рыночной цены", - сказал Невзоров.

Ранее стало известно, что родные Фриске выплатили "Русфонду" почти 8 миллионов рублей, оставшись должны ему порядка 13 миллионов. Часть долга погасил гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев, продав половину дома в Истринском районе Подмосковья. Этот особняк Шепелев и Фриске купили еще в 2013 году.

Напомним, что в 2014 году "Русфонд" собрал на лечение Фриске 69 миллионов рублей. Часть денег пошла на оплату долга певицы перед американской клиникой, а часть – на лечение девяти тяжелобольных детей. Еще 25 миллионов фонд перевел на счет Жанны, поставив перед ней два условия - отчитаться о потраченных деньгах и вернуть остаток, если такой будет.

В итоге фонд получил отчет о тратах на сумму чуть более трех миллионов. Родственники умершей артистки не смогли подтвердить, что они направили 21 миллион рублей на медицинские услуги. "Русфонд" обратился в суд, который потребовал от родных Фриске вернуть указанную сумму.

Фриске умерла в июне 2015 года от рака головного мозга.

Видео: Программа "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске".