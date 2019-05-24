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Квартиру Фриске продадут за бесценок

13:37
  • пятница
  • 24 мая 2019

Родные певицы продолжают выплачивать долг

Родственники Жанны Фриске могут продать ее двухкомнатную квартиру на Красной Пресне, чтобы погасить долг перед благотворительной организацией "Русфонд". 

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Скончавшаяся от рака певица владела квартирой площадью 90 квадратных метров в элитной новостройке. В свое время Жанна Фриске наняла дизайнеров и отремонтировала квартиру по своему вкусу. По данным "Комсомольской правды", эту недвижимость выставят на торги ради окончательного погашения долга перед "Русфондом". 

Риэлтор Александр Невзоров предположил, что стоимость квартиры Фриске с учетом ее расположения и ремонта может доходить до 30 миллионов рублей. Однако привлекательность квартиры упала после того, как суд наложил на нее арест. "Квартира будет выставлена с дисконтом в 5-10% от рыночной цены. Есть сроки продажи и график понижения цены. Если в течение двух месяцев не найдется покупатель, цену снизят еще на 15%… В итоге квартира может быть продана на треть, а то и вполовину дешевле ее рыночной цены", - сказал Невзоров. 

Ранее стало известно, что родные Фриске выплатили "Русфонду" почти 8 миллионов рублей, оставшись должны ему порядка 13 миллионов. Часть долга погасил гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев, продав половину дома в Истринском районе Подмосковья. Этот особняк Шепелев и Фриске купили еще в 2013 году. 

Напомним, что в 2014 году "Русфонд" собрал на лечение Фриске 69 миллионов рублей. Часть денег пошла на оплату долга певицы перед американской клиникой, а часть – на лечение девяти тяжелобольных детей. Еще 25 миллионов фонд перевел на счет Жанны, поставив перед ней два условия - отчитаться о потраченных деньгах и вернуть остаток, если такой будет. 

В итоге фонд получил отчет о тратах на сумму чуть более трех миллионов. Родственники умершей артистки не смогли подтвердить, что они направили 21 миллион рублей на медицинские услуги. "Русфонд" обратился в суд, который потребовал от родных Фриске вернуть указанную сумму. 

Фриске умерла в июне 2015 года от рака головного мозга. 

Видео: Программа "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске".

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