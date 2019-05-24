Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы Союзного договора

Особое внимание стороны уделили взаимодействию с целью дальнейшей интеграции

В Москве Дмитрий Медведев провел переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. В начале встречи в узком составе глава нашего правительства предложил обсудить стратегические вопросы отношений двух стран. Особое внимание уделили взаимодействию в рамках Союзного государства с целью дальнейшей интеграции.

"Сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации Союзного договора - самого большого интеграционного проекта. Состоялся здесь обмен мнениями между президентами стран, соответственно работают правительства и группы наши, которым этим занимаются", - заявил премьер-министр.

"Мы тщательно проработали и также оперативно Вам представили свои предложения. На 70% наши позиции сходятся, хотелось бы по оставшимся 30 понять - что там различия какие, какие развязки", - сказал Румас.