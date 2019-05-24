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В России отмечают День славянской письменности и культуры

15:06
  • пятница
  • 24 мая 2019

В этот день вспоминают просветителей Кирилла и Мефодия

В России и во многих странах мира отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен к церковному Дню памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Основная идея торжества - духовное единство и сплочение славянских народов.

Центром праздника стала Красная площадь, передает "ТВ Центр". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с речью на торжественном открытии концерта. А утром к памятнику Кирилла и Мефодия на Славянской площади возложили цветы представители Московского духовенства, члены партии "Единая Россия", общественные организации, а также дипломаты.

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