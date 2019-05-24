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На крыше "Лужников" открылась смотровая площадка

15:44
  • пятница
  • 24 мая 2019

Высота- 27 метров

На крыше стадиона "Лужники" открывается смотровая площадка. И теперь с высоты птичьего полета можно увидеть МГУ и Новодевичий монастырь, небоскрёбы "Москва-Сити" и Храм Христа Спасителя.

Вид, от которого захватывает дух. С  высоты птичьего полёта хорошо просматриваются самые знаковые места столицы. С одной стороны - знаменитые сталинские высотки, с другой – небоскребы, Шуховская башня, Академия наук и золотые купола Новодевичьего монастыря. Обзор самых главных достопримечательностей Москвы открывается всем посетителям крыши большой спортивной арены "Лужники". Здесь обустроена новая открытая смотровая площадка высотой 27 метров.

Подробности смотрите в репортаже Елены Сахно.

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