Портреты жертв репрессий появились в Москве. Они проявляются во время дождя

На стене изображены десять известных деятелей культуры

На стене Музея истории ГУЛАГа открылась необычная экспозиция, которая появляется только при контакте с водой. Выставка "Дожди истории" посвящена деятелям культуры, которые стали жертвами политических репрессий, передает "ТВ Центр".

Автор работы - уличный художник Zoom - создал портреты Гумилева, Мандельштама, Хармса, увидеть которых можно только во время дождя. По его задумке прямо на глазах зрителей как будто смывается пыль молчания и забвения с важных событий и судеб людей минувшего века.