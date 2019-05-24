ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Портреты жертв репрессий появились в Москве. Они проявляются во время дождя

15:41
  • пятница
  • 24 мая 2019

На стене изображены десять известных деятелей культуры

На стене Музея истории ГУЛАГа открылась необычная экспозиция, которая появляется только при контакте с водой. Выставка "Дожди истории" посвящена деятелям культуры, которые стали жертвами политических репрессий, передает "ТВ Центр".

Автор работы - уличный художник Zoom - создал портреты Гумилева, Мандельштама, Хармса, увидеть которых можно только во время дождя. По его задумке прямо на глазах зрителей как будто смывается пыль молчания и забвения с важных событий и судеб людей минувшего века.

Новости по теме
Арт-проект "Дожди истории"
Арт-проект "Дожди истории"
Арт-проект "Дожди истории"
Арт-проект "Дожди истории"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.