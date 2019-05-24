Шесть станций Филевской линии метро закроют на выходные

Поезда не будут ходить между "Киевской" и "Кунцевской"

В ближайшие выходные в московском метро будут закрыты сразу шесть станций Филевской линии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Поезда не будут ходить между "Киевской" и "Кунцевской". Это связано с продолжением ремонтных работ на голубой ветке. В обычном режиме вся линия заработает в понедельник утром. И еще завтра на целый день будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Там готовят к запуску участок новой Некрасовской ветки. Для удобства пассажиров между закрытыми станциями пустят бесплатные автобусы со знаком "КМ".

"Обращаем внимание, что также на некоторых участках будет запрещена остановка, стоянка также для беспрепятственного прохождение общественного транспорта. Подробная информация о планируемых ограничениях уже размещена на едином транспортном портале, а также на официальном сайте КГУ ЦОДД", - сказал замруководителя дирекции КГУ ЦОДД Сергей Назаров.

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