Участок трассы Солнцево - Бутово - Видное откроют в июне

К 2022 году трассу соединят с Боровским шоссе, а потом дотянут и до Бутова

В Новой Москве продолжается строительство одной из важных магистралей Солнцево - Бутово - Видное. К 2022 году трассу соединят с Боровским шоссе, а потом дотянут и до Бутова. Сроки удлинились в связи с прокладкой метро.

Второй участок трассы Солнцево - Бутово - Видное готов к своему открытию. Восемь полос, по четыре в каждую сторону, движение без светофоров. Идеальный асфальт и никаких пробок.

"Получается, пять таких мощных тоннелей, обеспечивающие очень интенсивное движение транспорта. Этот тоннель рассчитан не только для личного транспорта, но и общественного. Те маршруты автобусные, которые планируют идти до станции "Коммунарка", "Ольховая", "Прокшино" и "Филатово луг". Со стороны новой территории, со стороны области, со стороны Москвы", - сказал первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Общая протяженность нового участка трассы - почти восемь километров. На строительстве комплекса ежедневно трудились 12 тысяч рабочих ежедневно. И результат впечатляет.

Тоннель оборудован по самому последнему слову техники. В этих стенах скрывается более 24 километров различных коммуникаций. Сотни камер и тысячи датчиков безопасности, информация с которых моментально передается в локальный диспетчерский центр. Это позволяет не только следить за всеми дорожными узлами в режиме реального времени, но и молниеносно реагировать на любое происшествие.

Здание диспетчерского центра построили всего за четыре месяца. Сейчас оно готово на 99%. Осталось только наладить электрику, и передать в эксплуатацию сотрудникам организации "Гормост". Именно они будут следить отсюда за тем, чтобы движение по трассе было быстрым и безопасным.

Пока на трассе только спецтехника и машины строителей. Для автомобилистов дорогу откроют в начале июня.

Георгий Бабаян, Александр Голубев, Константин Кузнецов, Михаил Пименов. "ТВ Центр".