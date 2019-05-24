ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подмосковный мошенник сделал пластику, чтобы скрыться от следствия

15:21
  • пятница
  • 24 мая 2019

Операция не помогла

В Подмосковье задержали супружескую пару, которая похитила 20 миллионов рублей. Причём чтобы скрываться от полиции, мужчина даже сделал пластическую операцию, передает "ТВ Центр".

Злоумышленники, выступая в качестве предпринимателей, по поддельным документам и в порядке упрощенного производства взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали. Полученные деньги обналичивали через подставные фирмы.

Известно о более чем 30 подобных эпизодах. В ходе обысков у мошенников  изъяли поддельные печати, телефоны, сим-карты и компьютеры. Суд уже заключил мужчину под стражу, его супруга под домашним арестом.
 

Главное сегодня
Задержаная супружеская пара
Задержаная супружеская пара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.