Подмосковный мошенник сделал пластику, чтобы скрыться от следствия

Операция не помогла

В Подмосковье задержали супружескую пару, которая похитила 20 миллионов рублей. Причём чтобы скрываться от полиции, мужчина даже сделал пластическую операцию, передает "ТВ Центр".

Злоумышленники, выступая в качестве предпринимателей, по поддельным документам и в порядке упрощенного производства взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали. Полученные деньги обналичивали через подставные фирмы.

Известно о более чем 30 подобных эпизодах. В ходе обысков у мошенников изъяли поддельные печати, телефоны, сим-карты и компьютеры. Суд уже заключил мужчину под стражу, его супруга под домашним арестом.

