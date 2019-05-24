ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

14:32
  • пятница
  • 24 мая 2019

На заседании также затронули вопросы внутренней повестки

Владимир Путин провёл заседание с постоянными членами Совета Безопасности, передает "ТВ Центр". Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждались темы недавнего телефонного разговора главы нашего государства с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе беседы, которая состоялась во вторник, лидеры затронули ситуации на Украине, в Иране и Сирии. Также на заседании Совбеза обсудили вопросы внутренней повестки и предстоящие международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета. Он пройдёт в Казахстане на следующей неделе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.