Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

На заседании также затронули вопросы внутренней повестки

Владимир Путин провёл заседание с постоянными членами Совета Безопасности, передает "ТВ Центр". Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждались темы недавнего телефонного разговора главы нашего государства с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе беседы, которая состоялась во вторник, лидеры затронули ситуации на Украине, в Иране и Сирии. Также на заседании Совбеза обсудили вопросы внутренней повестки и предстоящие международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета. Он пройдёт в Казахстане на следующей неделе.

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