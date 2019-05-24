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Зеленский избавляется от наследия Порошенко

14:31
  • пятница
  • 24 мая 2019

Новый президент "проводит чистки" в области телевидения

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.

В частности, новый глава государства уволил нескольких сотрудников Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, пишет "112 Украина".

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. За четыре дня он успел назначить главой администрации адвоката бизнесмена Игоря Коломойского, а руководителем Службы Безопасности Украины (СБУ) - своего друга и экс-руководителя студии "Квартал 95" Ивана Баканова.

Видео: на Украине собирают голоса за отставку Зеленского

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